„Die Menge der in das Land importierten Waren betrug in diesem Jahr mehr als 13 Millionen Tonnen, von denen mehr als 10 Millionen Tonnen Grundgüter sind“, sagte er am Donnersatg.

Ihm zufolge wurde in diesem Jahr 2.7 Millionen Tonnen aus dem Iran in die eurasischen Länder exportiert.

Mirashrafi stellte fest: „Die Wirtschaftsakteure der Provinz Markazi können einen wichtigen Schritt unternehmen, um die Exporte in diese Länder durch Bedarfsanalyse zu steigern.“