Rohani wird den zweiten Block des GuD-Kraftwerkes in Dalahou eröffnen

Teheran (IRNA) - Im Auftrag des iranischen Präsidenten Hassan Rohani wird am Donnerstag der zweite Block des 310-MW-Gas-und-Dampf-Kombikraftwerks in Dalahou in Provinz Kermanshah offiziell eröffnen.

Um die Stromerzeugung im Westen des Landes auszubauen, den erwarteten Anstieg der Stromnachfrage in der Region zu befriedigen und Strom in die Nachbarländer zu exportieren, steht der Bau eines GuD-Kraftwerkes der Dalahou F-Klasse mit einem Wirkungsgrad von 56 Prozent auf dem Programm. Die Dalahou CCGT-Einheit besteht aus 2 separaten Einheiten: einer Dampfkrafteinheit und zwei Gasturbineneinheiten.



Die Leistung der Gasturbineneinheiten beträgt jeweils 310 MW und die der Dampfkraftwerke 293 MW. Letzteres wird voraussichtlich im Mai 2021 eröffnet.



Das Projekt schafft 500 direkte und bis zu 5.000 indirekte Arbeitsplätze.