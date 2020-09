Den von Trump vorgelegten Beweisen für die Wiedereinführung von Waffensanktionen fehlt die Rechtsgrundlage

In Presseerklärungen an diesem Mittwoch verwies Mahmoud Vaezi auf die US-Maßnahmen, die vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ergriffen wurden, um die Embargos gegen den Iran erneut zu verhängen, und stellte fest, dass diese Frage in rechtlicher, politischer oder internationaler Hinsicht geprüft werden könne, aber das Wichtigste sei der rechtliche Aspekt.

„Jede Maßnahme, die sich an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder an internationale Gremien richtet, muss eine Rechtsgrundlage haben“, erinnerte sich Vaezi und unterstrich, dass die Juristen des Iran, Europas und aller Länder der Welt, einschließlich der USA, anerkennen, dass die Beweise, die die derzeitige nordamerikanische Regierung dem Rat vorlegt, keine Legitimität besitzen.



Der hochrangige iranische Diplomat erinnerte an den einseitige Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen (JCPOA) am 8. Mai 2018, weshalb Washington sich nicht auf den Deal oder die Resolution 2231 berufen kann, nur weil es eine gewisse Zeit lang Mitglied der G5+1 war oder sein Name in der genannten Resolution erscheint.