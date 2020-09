Araghchi: JCPOA-Mitglieder erkennen USA nicht als Vertragspartei an

Er stellte fest, dass der Rest der Mitglieder des JCPOA die Bemühungen der USA, den Mechanismus zur Wiederherstellung von UN-Sanktionen gegen den Iran zu nutzen, als illegal und ineffektiv ansieht und glaubt, dass er nicht effektiv sein kann.

Araghchi sagte am Dienstag in Wien, dies sei die einheitliche Position der Mitglieder und ein wichtiges Signal an die Welt.



Der iranische Topdiplomat fügte hinzu, dass mögliche US-Maßnahmen auch auf dem heutigen Treffen erörtert worden seien, aber alle Mitglieder betonten, dass der Nukleardeal am Leben bleiben sollte.