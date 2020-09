Iran wird die 4. Woche der Volleyball Nations League 2021 ausrichten

Der Internationale Volleyballverband enthüllte das geplante Programm der Nations League für 2021 und bestimmte, dass der Iran vom 4. bis 6. Juni die 4. Woche des Turniers ausrichten wird.



Die Wettbewerbe beginnen am 11. Mai in der Kategorie Frauen und am 14. Mai in der Kategorie Männer.



Insgesamt 16 Teams werden über fünf Wochen in Vierergruppen gegeneinander antreten, und schließlich werden die fünf besten Teams ins Finale in die nächste Runde vorrücken.



Die 2020 Volleyball Nations League musste wegen des weltweiten Ausbruchs des Coronavirus verschoben werden.