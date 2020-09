Iranischer „Room No. 13“ in USA

Zuvor war Tirsahars Werk bereits bei verschiedenen Wettbewerben mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet worden. Darunter Lift-Off Global Network Sessions (Großbritannien), die New York Film Academy (USA) und das Indogma Festival (Indien).



„Room No. 13“ erzählt die Geschichte eines Schriftstellers, der die Charaktere in seiner Geschichte falsch versteht und sich in die Lage der Figuren versetzt.