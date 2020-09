Rohani ist sicher, dass Niger den Missbrauch des UN-Sicherheitsrates durch USA verhindern wird

Hassan Rouhani sprach am Montagabend telefonisch mit dem Präsidenten von Niger Mahamadou Issoufou. „Die beiden Länder haben in den Bereichen Minenexploration, Gesundheit und Landwirtschaft gut zusammengearbeitet, und ich hoffe, wir können alle unsere Kapazitäten nutzen, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auszubauen. Iran ist auch bereit, seine Erfahrungen mit der Terrorismusbekämpfung mit der Republik Niger zu teilen.“



Er gratulierte Niger zum rotierenden Vorsitz des UN-Sicherheitsrates im September und sagte: „Iran und Niger hatten immer eine konstruktive Interaktion und Zusammenarbeit in internationalen Fragen, einschließlich der Vereinten Nationen, der Blockfreien Bewegung und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, um Unabhängigkeit und Neutralität zu wahren und die Ziele dieser Foren zu erreichen“.

Der Präsident erklärte: „Ich bin zuversichtlich, dass die Republik Niger als Mitglied der Blockfreien Bewegung während ihrer Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat völlig unabhängig und professionell handeln und den Missbrauch der Position der Vereinten Nationen und der Vereinten Nationen verhindern wird“.



Während des gleichen Telefongesprächs sagte der Präsident von Niger Mahamadou Issoufou: „Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren in den letzten vier Jahrzehnten sehr gut und freundlich, und Niger ist bereit, diese Beziehungen in allen Bereichen zu vertiefen“.

„Die Republik Niger hat immer versucht, ihre internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage wichtiger menschlicher Werte voranzutreiben, und wird ihre Maßnahmen im Sicherheitsrat auf derselben Grundlage regeln“, fügte er hinzu.