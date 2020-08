Zweite Fabrik zur Herstellung von Insulin-Pen im Iran eröffnet

Die erste Produktionslinie für Insulin-Pen wurde in diesem persischen Jahr in Anwesenheit von Saeed Namaki, dem Minister für Gesundheit, Behandlung und medizinische Ausbildung Irans eingeweiht.

Der Leiter der Food and Drug Administration (FDA), Mohammadreza Shanesaz, dass die Produktion dieses Biotech-Arzneimittels etwa 20 Millionen US-Dollar einsparen werde. Dies ist eine Ehre für das Gesundheitssystem und die Pharmaindustrie des Landes.

In jüngster Zeit wurden in der Pharmaindustrie des Landes viele pharmazeutische Produkte hergestellt, die in Zukunft vorgestellt warden.

„Es gibt eine große Kapazität zur Herstellung importierter Medikamente im Land. Wissensbasierte Unternehmen spielen in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle“, erklärte Shanesaz weiter.