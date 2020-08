Präsident Rohani lädt den malaysischen König ein, den Iran zu besuchen

Teheran (IRNA) - In einer Botschaft an den König von Malaysia al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah al-Musta'in Billah gratulierte der iranische Präsident zum Nationalfeiertag von Malaysia und lud ihn ein, in die Islamische Republik Iran zu reisen, um über Themen und Probleme der islamischen Welt zu diskutieren und die Meinungen auszutauschen.

In seiner Botschaft gratulierte Rohani dem malaysischen König, dem Volk und der Regierung anlässlich des Nationalfeiertags von Malaysia. Er betonte, der Iran lobe die Positionen und Bemühungen der malaysischen Regierungen und der Bevölkerung zur Bekämpfung der Krise der islamischen Welt, nämlich der Besetzung Palästinas und der Leiden der Palästinenser. Hassan Rohani merkte an, dass der Iran konstruktive Verhandlungen und Interaktionen zwischen islamischen Regierungen als einzigen Ausweg aus den Fragen und Problemen der muslimischen Welt ansehe. „Ich möchte Sie einladen, die Islamische Republik Iran zu besuchen, um über die Probleme der islamischen Welt und die Initiativen der Islamischen Republik Iran zur Stärkung von Frieden und Stabilität und zur Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen mit dem freundlichen und brüderlichen Land Malaysia zu diskutieren und Meinungen auszutauschen“, erklärte Rohani. Er äußerte die Hoffnung auf eine Stärkung der Solidarität zwischen iranischen und malaysischen Nationen und auf Beziehungen in politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und internationalen Bereichen.