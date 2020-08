Abbas Shakib erklärte am Montag in einem Interview mit IRNA, an diesem Trainingskurs, der erstmals auf nationaler Ebene drei Tage lang in Zahedan stattfand, nahmen 39 Sportler teil.

Er fuhr fort, der internationale Trainer von Kurash, Khosrowyar, habe auch an diesem Trainingskurs teilgenommen.

Kurash ist einer der türkischen Ausdrücke für 'Ringen' und bezieht sich insbesondere auf eine Reihe von in Zentralasien praktizierten Volksringstilen.