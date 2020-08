Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission: Araghchi kommt in Wien an

Der Botschafter und ständige Vertreter des Iran bei internationalen Organisationen in Wien Kazem Gharibabadi kündigte an, Araqchi werde an diesem Tag bilaterale Treffen mit einigen der heute an dem Treffen teilnehmenden Delegationsleiter abhalten.

Ihm zufolge wird die Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission am Dienstag stattfinden.

Während der Reise wird Araqchi auch mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde und dem österreichischen Außenminister zusammentreffen.