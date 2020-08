Irans Vertretung bei den Vereinten Nationen: Sicherheitsrat zeigte erneut US-Isolation

„Heute lehnte die Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen den Brief der Vereinigten Staaten über die Wiederaufnahme der Sanktionen gegen den Iran erneut ab“, hieß es in dieser Erklärung, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Nahen Osten und zu Palästina am Dienstag haben Russland und China den Präsidenten des Sicherheitsrates gebeten, über bilaterale Treffen mit Mitgliedern des Sicherheitsrates über den US-Brief zur Aktivierung des Auslösemechanismus zu informieren.

Der Ständige Vertreter Indonesiens bei den Vereinten Nationen, Dian Jani, Vorsitzender des Sicherheitsrates, antwortete, dass auf diese Anfrage keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden könnten, da die überwiegende Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrates dagegen sei.