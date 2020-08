Iran belegt weltweit den 30. Platz bei der Goldproduktion

„Mit der Eröffnung einer neuen Goldmine in der Provinz Kurdistan ist der Iran auf den 30. Platz der Welt und auf den 10. Platz in Asien für die Herstellung von Goldbarren gestiegen“, erklärte er bei der Zeremonie zur Eröffnung einer Goldmine in dieser Provinz, die per Videokonferenz eröffnet wurde.

„Im vergangenen persischen Jahr wurden 3 Tonnen Gold im Wert von 180 Millionen US-Dollar aus dem Iran exportiert“, sagte Esmaili und fügte hinzu, dass das Land in diesem Zeitraum 93 Millionen US-Dollar für Goldimporte ausgegeben habe.

Die gesamten weltweiten Goldreserven belaufen sich auf 50.000 Tonnen, wovon der iranische Anteil in 24 Goldminen des Landes 320 Tonnen betrug, was auf 400 Tonnen erhöht werden kann.

Ihm zufolge werden in näher Zukunft 37 Goldexplorationsprojekte im Iran durchgeführt und werden die iranischen Goldreserven 3200 Tonnen erreichen.