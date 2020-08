Grossi trifft sich mit dem Leiter der Atomenergieorganisation Irans

Bei diesem Treffen diskutierten die beiden Seiten aktuelle Interaktionen und Kooperationen sowie Möglichkeiten zur Stärkung der gemeinsamen Zusammenarbeit.

Rafael Grossi traf am Montag an der Spitze einer Delegation zu einem zweitägigen Besuch in Teheran ein.

Grossis erster Besuch in Teheran findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem der Iran seit der Unterzeichnung des Atomabkommens eng und konstruktiv mit der IAEO zusammengearbeitet hat und die Internationalen Atomenergiebehörde dies in 17 offiziellen Berichten bestätigt hat.

In der neuen Amtszeit des IAEO-Managements hat das Verhalten dieser internationalen Organisation gegenüber dem Iran eine politische Richtung eingeschlagen, indem es sich von rechtlichen und technischen Ansätzen distanziert hat.

Grossis Besuch im Iran und seine Gespräche mit den Beamten unseres Landes sind eine weitere Gelegenheit für die Agentur, ihre Rolle als internationale Institution wiederzugewinnen und den Weg für gemeinsame Lösungen zu ebnen, um die Aufsichtsrolle dieser Organisation mit einem unpolitischen und technischen Ansatz zu übernehmen.