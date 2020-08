Schweiz ist bereit, in Iran zu investieren

Bei einem Treffen mit dem iranischen Vizepräsidenten Mohammad Bagher Nobakht während seines Besuchs in der Provinz Qazvin zur Einweihung von Entwicklungsprojekten am Montag erklärte der Diplomat, die Schweiz sei bereit, mit dem Iran in verschiedenen Wirtschaftsbereichen zusammenzuarbeiten.



Der iranische Vizepräsident, der auch Leiter der Plan- und Haushaltsorganisation ist, besuchte das Nestlé-Werk, das in eine neue Produktionsphase eingetreten ist.



Nescafe, Cappuccino, Milchpulver sowie Cerelac und Nesquik (Getreide) wurden in die neue Produktionslinie der Fabrik aufgenommen.