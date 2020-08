Zarif: VAE können keine Sicherheiten von Tel Aviv kaufen

Er fügte hinzu, dass fast alle Länder in der Region am Persischen Golf mit Ausnahme des Iran und in jüngerer Zeit des Irak unter dem Mangel an Demokratie leiden.



Öl habe den globalen Wettbewerb in der Region am Persischen Golf ausgelöst, sagte der Minister weiter.



Zarif stellte fest, dass fast alle Länder im Süden des Persischen Golfs Landstreitigkeiten haben und Schwierigkeiten haben, mit anderen Nachbarn zu konkurrieren.



Ihm zufolge ist die geografische Asymmetrie eine ernsthafte Herausforderung in der Region, die einige Länder wie den Irak dazu veranlasst hat, ihre Nachbarn anzugreifen, um mehr Ressourcen zu erhalten.