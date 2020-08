Die menschlichen Werte wie Gesundheit, Gerechtigkeit und Sicherheit werden in den USA mit Füßen getreten

Ayatollah Khamenei betonte in einer Videokonferenz mit Mitgliedern des Kabinetts am Sonntag: „Es ist davon auszugehen, dass die Sanktionen beispielsweise noch zehn Jahre andauern werden, daher sollte der Schwerpunkt auf den inländischen Kapazitäten und Einrichtungen liegen. Natürlich können sie gute Entscheidungen treffen. In diesem Fall werden wir sie nutzen, aber die wirtschaftlichen Probleme des Landes sollten nicht von ausländischen Entwicklungen abhängen.“

„Menschliche Werte wie Gesundheit, Gerechtigkeit und Sicherheit werden mehr als irgendwo sonst in den USA mit Füßen getreten. Sie gaben in ihren Wahlkämpfen zu, dass 1 von 5 US-Kindern hungrig ist. Außerdem ist die Unsicherheits- und Verbrechensrate in den USA sehr hoch“, betonte Ayatollah Khamenei.

„Mord, Kriegstreiberei und Unsicherheit sind übliche Aktionen der Amerikaner in Syrien, Palästina und Jemen sowie davor im Irak, in Afghanistan und in Gebieten wie Vietnam und Hiroshima“, fügte er hinzu.