Teheran (IRNA) - Der iranische Landwirtschaftsminister Kazem Khawazi gab am Samstag bekannt, dass ein iranischer Impfstoff gegen Covid-19, der vom Razi Vaccine and Serum Research Institute hergestellt wird, die Tierversuchsphase bestanden habe und sich auf den Eintritt in die erste Phase der klinischen Studie vorbereiten werde.