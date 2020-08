Die Niederlage der US-Dominanz in der Weltwirtschaft durch Ersetzung des Dollars

Laut IRNA sind heute die meisten Länder, insbesondere diejenigen, die unter US-Sanktionen stehen, und sogar diejenigen, die nicht mit Ländern handeln können, die unter Sanktionen stehen, zu dem Schluss gekommen, dass es keinen anderen Weg gibt, um diese Herausforderungen und Probleme, die Washington für die Weltwirtschaft geschaffen hat, zu bewältigen, als den Dollar zu ersetzen.

Anthony Rowley, Analyst für Wirtschaftsfragen zwischen China und den USA, sagte, dass die Länder eine wirtschaftliche Abschwächung, Herausforderungen für die internationalen Gesetze und globale Verpflichtungen von den USA sehen und darüber nachdenken, sich vom Dollar zu distanzieren.

Der Ausbruch des Coronavirus, der wirtschaftliche Druck der USA auf Länder, Sanktionen gegen Russland, China und andere Länder, Handelskonfrontationen mit Ländern, Verstöße gegen internationale Abkommen und der Rückzug aus internationalen Organisationen sowie wiederholte Bedrohungen der Weltwirtschaft durch die USA lassen die Länder mehr denn je glauben, dass sie zu anderen Währungen anstatt zu einer dominanten Währung (dem Dollar) wechseln sollten und dass die Verwendung ihrer eigenen Währungen für den Handel eine der besten Möglichkeiten ist, um US-Sanktionen und wirtschaftlichen Druck zu überwinden.

Wenn sich diese Länder von diesem Dollarsystem distanzieren, basierend auf dem, was heute in der Welt passiert, ihre Währungen miteinander austauschen und den Anteil des Dollars an Transaktionen schrittweise reduzieren, werden sie die Dominanz der USA im globalen Finanz- und Bankensystem effektiv brechen. Und dies könnte eine der wichtigsten Errungenschaften bei der wirtschaftlichen Teilhabe von Ländern in einer neuen Ära mit einer neuen Ordnung ohne amerikanische Herrschaft im 21. Jahrhundert sein.