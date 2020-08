„Trump-Regierung wird auf internationaler Ebene wieder isoliert sein“

Mohamad Javad Zarif wies am Freitag auf seinem offiziellen Instagram-Account darauf hin, dass der US-Außenminister Mike Pompeo sich vorstellt, er habe es letzte Nacht geschafft, den Mechanismus zu aktivieren, mit dem alle vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) suspendierten Resolutionen rückgängig gemacht werden könnten. Der Iran sowie Russland, China, die Europäische Union, Deutschland, Frankreich und Großbritannien bekräftigten jedoch in separaten Briefen, dass die von der Trump-Regierung beschlossene Maßnahme illegal, null und nichtig sei.



„Die Geschichte des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen erinnert nicht an eine solche Situation“, schrieb der Leiter der persischen Diplomatie und bemerkte: „Möglicherweise werden heute auch andere Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ähnliche Positionen einnehmen“.