Im Rahmen eines illegalen Schrittes versuchen die Vereinigten Staaten, „Snapback“-Mechanismus in dem Atomabkommen zwischen der Islamischen Republik und der G5 + 1-Gruppe - den USA, Großbritannien, Frankreich und Russland, China sowie Deutschland - im Juli 2015 in Wien auszulösen.



Die USA haben das Abkommen, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist, im Mai 2018 verlassen. Der Schritt verstieß im weiteren Sinne gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates, in der JCPOA gebilligt wird.



Obwohl die Vereinigten Staaten durch das Verlassen der JCPOA alle ihre Rechte aus dem Atomabkommen verloren, versuchten sie das Auslaufen des Waffenembargos gegen Iran zu verhindern, das im Oktober im Rahmen des Abkommens ausläuft.



Eine von den USA ausgearbeitete Resolution zur Verlängerung des Embargos wurde jedoch kürzlich im Sicherheitsrat abgelehnt, was Washington dazu veranlasste, zu drohen, den JCPOA-Mechanismus auszulösen, der alle Sanktionen des UN-Sicherheitsrates gegen die Islamische Republik wiederherstellen würde.