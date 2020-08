Iran exportiert Schokolade - 152,8 Millionen Dollar von April bis Juli

In Aussagen, die an diesem Sonntag abgegeben wurden, fügte Ruholah Latifi hinzu, dass mehr als 39.588 Tonnen Süßigkeiten und Pralinen (58,009 Millionen Dollar), 106.336 Tonnen Brot, Teig, Kekse, Waffeln und andere Getreideprodukte (über 94,883 Millionen Dollar) wurden in dieser Zeit in zahlreiche Länder exportiert.



Ihm zufolge sind die Schweiz, China, Norwegen, die Niederlande, Australien, Deutschland, Österreich, Kanada, Malaysia, Japan, Polen, Dschibuti, Armenien, Russland, Pakistan, Kuwait, Elfenbeinküste, Katar, Kirgisistan, Bahrain, Irak, Tadschikistan, Somalia, Jemen, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Weißrussland, Niger und Oman Irans Kunde.