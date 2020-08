„Der 16. August ist die Erinnerung an die stolze Rückkehr der immer noch stolzen Kriegsgefangenen in die islamische Heimat“, hieß es in dieser Botschaft.

Während des Irak-Iran-Krieges, der acht Jahre dauerte, wurden 43.000 iranische Kämpfer vom Feind gefangen genommen. Am 17. August 1990 kehrte die erste Gruppe iranischer Kriegsgefangener nach mehreren Jahren in Gefangenschaft in irakischen Gefängnissen in ihre Heimat zurück.