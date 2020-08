Zarif gratuliert zum Jahrestag des Sieges des Libanon im 33-Tage-Krieg

Mohammad Javad Zarif, der sich derzeit im Libanon aufhält, um dem Volk und der Regierung des arabischen Landes für die tragische Explosion, die letzte Woche in Beirut stattgefunden hat, sein Beileid und sein Mitgefühl zu äußern, wird verschiedene Treffen mit den libanesischen Politikern abhalten.



Das zionistische Regime startete am 12. Juli 2006 einen Großangriff auf den Libanon mit dem Ziel, die libanesische Hisbollah zu zerstören. Trotz aller Unterstützung durch die USA hat das Regime in Tel Aviv seine beabsichtigten Ziele in der Aggression nicht erreicht.