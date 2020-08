Außenminister Zarif in Beirut

Zarif wurde am späten Donnerstag vom libanesischen Außenminister Charbel Wehbe begrüßt und kam in Beirut an, um seine Solidarität mit der libanesischen Regierung und Nation über die tödliche Explosion in der Hauptstadt auszudrücken.



Während seines Besuchs im arabischen Staat soll sich Zarif zu Gesprächen mit hochrangigen libanesischen Beamten zusammensetzen und die neuesten Entwicklungen in diesem Land nach der jüngsten Explosion erörtern.



Zuvor hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, angekündigt, dass einer der hochrangigen iranischen Beamten in den kommenden Tagen den Libanon besuchen werde.