Irans Energieministerium wird in den nächsten sechs Monaten 196 Projekte einweihen

Ardakanian machte die Bemerkungen während der Eröffnungszeremonie von zwei großen Entwicklungsprojekten in zwei Grenzprovinzen im Westen des Landes, die die landwirtschaftliche Produktion vervierfachen werden.



Der iranische Präsident Hassan Rohani hatte auch heute zwei große Projekte zum Themenbereich „Wasser“ und „Boden“ sowie zu modernen Bewässerungssystemen in den Provinzen Ilam und Kermanshah im Westen des Landes eröffnet.



Die Umsetzung dieser Projekte zielt darauf ab, die Auswirkungen der Dürre in diesen Grenzprovinzen zu verringern.