Nobakht: Sanktionen gegen Iran waren ein durchschlagender Misserfolg für USA

Nobakht machte die Bemerkungen während eines Treffens in der Provinz Mazandaran am Donnerstag und fügte hinzu, dass die USA beabsichtigten, die Wirtschafts- und Infrastrukturprogramme des Landes zu untergraben.



Trotz strenger Sanktionen und der Schließung aller Kanäle für den Banktransaktionen oder den Transfer von Fremdwährungen seien die Wirtschafts- und Entwicklungsprogramme des Landes beibehalten worden, sagte er.



Schließlich lobte der Vizepräsident die iranische Nation für ihren Widerstand angesichts der Schwierigkeiten und in diesen schwierigen Zeiten.