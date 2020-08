Rohani weiht das neue Bewässerungssystem in Ilam ein

Teheran (IRNA) - Das neue Bewässerungssystem in den landwirtschaftlichen Flächen der Region Kanjan Cham in der Stadt Mehran in der Provinz Ilam, das rund 1.500 Hektar umfasst, wurde am Donnerstag im Rahmen einer Videokonferenz vom iranischen Präsidenten Hassan Rohani eingeweiht.

Das neue Projekt, das rund 16.500 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in den Provinzen Ilam und Kermanshah bewässern wird, wird die Entwicklung der Boden- und Wasserressourcen der Grenze erleichtern.



Das Projekt, das nach Gewährung eines Kredits von 300 Milliarden Rial gestartet wurde, hat 600 Arbeitsplätze geschaffen.



Die Gesamtausdehnung des Projekts in der Provinz Ilam beträgt 17.889 Hektar.



Die vom Energieministerium geschätzten Kosten für die Fertigstellung des tropischen Systems in der Provinz Ilam belaufen sich auf etwa 2,2 Milliarden Toman.