Sanktionen haben kulturelle Aktivitäten Italiens im Iran nicht beeinträchtigt

Natürlich stellen Sanktionen eine Herausforderung dar, aber sie werden die Durchführung von [kulturellen] Veranstaltungen und Ausstellungen nicht behindern können, sagte Perrone in einem Interview mit IRNA und fügte hinzu, dass alle geplanten kulturellen Aktivitäten durchgeführt worden seien.



In Bezug auf die Maßnahmen der italienischen Botschaft zur Stärkung der alten Beziehungen erklärte der Botschafter, dass verschiedene Pläne zur Ausweitung der kulturellen Zusammenarbeit umgesetzt worden seien.



„Italien war in den letzten Jahren im Iran sehr aktiv und hat viele kulturelle Aktivitäten in verschiedenen Bereichen wie Kino, Theater, Architektur oder Archäologie unternommen“, sagte Perrone und wiederholte, dass Rom seine Zusammenarbeit mit Teheran fortsetzen werde.



In Bezug auf die Coronavirus-Pandemie, die es seit ihrem Auftreten im Dezember 2019 schwierig gemacht hat, sagte der Botschafter, Italienische und iranische Künstler haben ihre Zusammenarbeit jedoch über Online-Programme aufrechterhalten.



Auf die Rolle von Reportern und Journalisten in den bilateralen Beziehungen angesprochen, erklärte Perrone, dass sie eine wichtige Rolle bei der Stärkung nachhaltiger Beziehungen spielen können.



Vor kurzem haben die italienischen Medien großes Interesse daran gezeigt, genau und korrekt über dieses Land und seine Realität zu schreiben, sagte er. Die Informationen in der italienischen Presse über den Iran verbessern sich allmählich. Der Erfahrungsaustausch in dieser Hinsicht sei sehr wichtig, und Journalisten sollten in den Iran reisen und die Realität dieses Landes selbst wahrnehmen. Der Iran sei ein Land mit einer sehr vielfältigen Kultur und einer tiefen und reichen Zivilisation.

