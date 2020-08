Iran hält maximalen Widerstand gegen den maximalen Druck der USA aufrecht

In Erklärungen gegenüber IRNA am Dienstag fügte Ali Rabiei hinzu, dass Trump vier Jahre Zeit hatte, um eine erfolgreiche Diplomatie mit dem Iran zu beginnen, wenn er den richtigen und legalen Weg gewählt hatte, aber er tat dies nicht nur nicht, sondern machte die schlimmsten Fehler der Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten.

„Falls er seine feindliche Politik gegen die iranische Nation beibehält, sind wir bereit, den maximalen Widerstand fortzusetzen, bis dies notwendig ist“, betonte er.



Rabiei verwies auch auf die Behauptungen eines US-Geheimdienstoffiziers bezüglich der angeblichen Einmischung des Iran, Russlands und Chinas in die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen des nordamerikanischen Landes und betonte, dass diese unbegründeten Anschuldigungen nur dazu gedacht seien, Iranophobie in der Wahl zu verbreiten.

In einem anderen Teil seiner Erklärungen stellte der Sprecher fest, dass die Islamische Republik alle Länder nachdrücklich auffordert, keine opportunistischen Eingriffe in Schicksal des libanesischen Volkes vorzunehmen und betonte, dass Teheran den Betroffenen der tragischen Explosion, die letzte Woche in Beirut stattgefunden hat, weiterhin humanitäre Hilfe leisten werde.

