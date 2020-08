Iran: UN-Sicherheitsrat sollte erneut US-Unilateralismus ablehnen

„Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen greifen die USA aktiv auf Zwang und Iranophobie zurück, um Unterstützung für ihre illegale Anti-2231-Resolution zu erhalten, mit der das Waffenembargo gegen den Iran illegal verlängert werden soll“, twitterte Majid Takht-e Ravanchi am Montag.

Er betonte: „Der Rat muss Einschüchterung und Unilateralismus - wieder - ablehnen, wie es der Fall war, als die USA ihren Entwurf zum ersten Mal vorlegten“.



Die von den USA vorgeschlagene Resolution, die in gewisser Weise eine Kriegserklärung gegen die Islamische Republik darstellt, wird voraussichtlich in Kürze dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorgelegt.



Die Mitglieder des Rates haben dann eine Frist von 24 Stunden, um ihre jeweiligen Meinung per E-Mail zu übermitteln.

Auf der Sitzung im letzten Monat, an der der damalige US-Sonderbeauftragte für Iran, Brian Hook, teilnahm, lehnten alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrates die US-Resolution ab.



Darüber hinaus haben Russland und China wiederholt darauf bestanden, dass sie es ablehnen werden.



Das Waffenembargo gegen den Iran läuft am 18. Oktober im Rahmen des wegweisenden Nuklearabkommens von 2015 aus, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist.

9407

Folgen Sie uns auf Twitter: @irna_German