World Pétanque Offline Cup 2020: Iranerin belegt den Meistertitel

Der Leiter für Sport und Jugend von der Stadt Shirvan Mohammad Reza Barghamadi sagte am Sonntag in einem Gespräch mit IRNA, an diesen Wettbewerben, die vom 3. bis 8. August 2020 in zwei Abteilungen stattfanden, nahmen 341 Sportler und Sportlerinnen aus 27 Ländern der Welt teil.

Er fügte hinzu, dass die iranische Nationalmannschaft bei diesen Wettbewerben zwei Goldmedaillen gewonnen habe.

Pétanque ist ein Kugel-Spiel und heißt mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen. Zwei Mannschaften die gegeneinander antreten, versuchen mit möglichst vielen eigenen Kugeln näher an einer zuerst geworfenen Zielkugel zu liegen, als die beste Kugel der anderen Mannschaft.