In seinem Brief an Antonio Guterres informierte Majid Takht-Ravanchi über die zerstörerischen Maßnahmen der Terroristengruppen im Iran unter direkter Unterstützung der USA.



Der iranische Diplomat beklagte, dass die USA keine angemessenen Maßnahmen ergriffen haben, um die Mitglieder der Terrorgruppe in den Iran zurückzubringen, was ein Beweis für die direkte Unterstützung der USA für die Gruppe ist.



Takht-Ravanchi ernannte daher die USA für alle im Iran begangenen Verbrechen der Gruppe verantwortlich.



Er hat die USA aufgefordert, die USA daran zu hindern, die Gruppe zu unterstützen.



Am 1. August teilte das iranische Geheimdienstministerium mit, es habe den Rädelsführer einer Terroristengruppe festgenommen.



In einer veröffentlichten Erklärung sagte das Ministerium, seine Streitkräfte haben einer in den USA ansässigen Terroristengruppe einen „schweren Schlag“ versetzt.

