„Limit“ wird beim 16. Internationalen Kurzfilmfestival Detmold in Deutschland und beim 5. Skandinavischen Internationalen Filmfestival (SCIFF) in Finnland gezeigt.



Es ist eine 8-minütige Erzählung des Lebens eines Mannes in einer ruhigen Gegend, der die Menschen um Hilfe bittet, bis plötzlich jemand sein Haus betritt.



9407