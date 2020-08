Konteradmiral Ali Shamkhani sagte in einem Tweet am Freitag, bevor Trump sein Amt niederlässt, sollte Mike Pompeo gezwungen werden, seinen Koffer zu packen.



Er fügte hinzu: „Das ultimative Ziel von Washingtons sogenannter ‚Maximaldruck‘-Kampagne war der Zusammenbruch des Iran sowie der ‚Regimewechsel‘ im Land“.



„Dieses Ziel hat sich nun geändert, da die US-Regierung verhindern will, dass der Iran zu einem reichen Land wird“, betonte der iranische Toppolitiker.

