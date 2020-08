Drei nationale Projekte des Ölministeriums Irans in Betrieb genommen

Teheran (IRNA) – Der iranische Präsident Hassan Rohani eröffnete per Videokonferenz drei große und nationale Projekte des Ölministeriums mit einer Investition von 1.570 Millionen Dollar in den Provinzen Boushehr und Lorestan am Donnerstag.

Die petrochemischen Projekte von Kaveh und Middle East Kimia Pars Petrochemical in der Provinz Bushehr und das Projekt der Herstellung von Katalysator in Provinz Lorestan gehören zu den Projekten, die heute in Betrieb genommen wurden. Mit der Eröffnung dieser Projekte wurden 2.110 Menschen direkt beschäftigt. In Bezug auf die Einweihung von drei petrochemischen Megaprojekten am Donnerstag im Iran sagte der CEO der National Petrochemical Company zuvor: „Mit einer Gesamtinvestition von 1,570 Millionen US-Dollar werden diese Projekte die petrochemische Kapazität des Iran um mehr als 4 Millionen Tonnen erhöhen.“