Die Regierung und das Volk Irans stehen dem libanesischen Volk zur Seite

Hassan Rohani sympatisierte am Donnerstag in einem Telefongespräch mit Michel Aoun mit dem Volk und der Regierung Libanons und fügte hinzu: „Die iranischen Außen- und Gesundheitsminister sowie der Präsident des Roten Halbmonds wurden angewiesen, in ständigem Kontakt mit ihren Kollegen zu stehen, damit wir alle Bedürfnisse befriedigen und den Menschen und dem libanesischen Volk schnell helfen können.“

Er versicherte auch, dass die iranische Nation und Regierung, wann immer die Regierung Libanons Hilfe und Unterstützung benötigt, an Ihrer Seite sein und nicht zögern werden, mit dem libanesischen Volk zusammenzuarbeiten.

In diesem Telefongespräch bedankte sich der libanesische Präsident Michel Aoun für das Mitgefühl der iranischen Regierung und der Bevölkerung bei der Explosion in Beirut und stellte fest: „Das libanesische Volk hat die Aufmerksamkeit und Liebe des Volkes und der Regierung des Iran immer geschätzt.“