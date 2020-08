Ayatollah Khamenei: Iran steht der libanesischen Nation zur Seite

„Wir sprechen den lieben Bürgern und Bürgerinnen in Libanon und stehen ihnen in der schmerzhaften Tragödie der Explosion im Hafen von Beirut zur Seite, bei der eine große Anzahl von Menschen getötet und verletzt und schwere Schäden verursacht wurden“, heißt es in der Botschaft von Ayatollah Khamenei.

Abschließed ruft er das Volk zu Geduld auf.

Eine verheerende Explosion am Dienstag mitten in Beirut hat mindestens 100 Tote gefordert und zahlreiche Häuser in der libanesischen Hauptstadt unbewohnbar gemacht.

