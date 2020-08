Postdienstleistungen: Der Iran steht im Nahen Osten an erster Stelle

Hossein Nemati sagte am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Generaldirektor der Nachrichtenagentur IRNA, Mohammmadreza Norouzpour, am Vorabend des Journalistentags: „Die Türkei hat im Nahen Osten den ersten Platz im Bereich der Postdienste, aber durch die guten Schritte, die in diesem Bereich untergenommen wurden, belegten wir bereits den ersten Platz in der Region.“

„Die Anzahl der Pakete pro Kopf, die Menschen versenden, beträgt acht pro Jahr, was bis zu 50-60 Pakete erreichen kann. Daher werden Pakete und Sendungen durchschnittlich 300 Millionen Mal im Jahr über das Postnetz transportiert“, schloss er.