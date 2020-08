Kaschan (IRNA) - Die zentraliranische Stadt Kaschan produziert jährlich rund 40 Millionen Aquarienfische, die nicht nur auf dem heimischen Markt kommerzialisiert, sondern auch nach Russland, in die Türkei, in den Irak, nach Kuwait, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in andere an den Persischen Golf angrenzende Länder exportiert werden.

Im Gespräch mit IRNA fügte Majid Kafizade hinzu, dass Kaschan derzeit 549 Fischfarmen mit 1.700 Teichen beherbergt.



Seit dem 20. März wurden in Kaschan 17 Millionen solcher Fische produziert, sagte der Direktor weiter. Giebel, Sumatrabarbe, Spitzmaulkärpfling, Guppy, Buntbarsche und Schwertträger sind einige der Arten, die in dieser historischen Stadt 200 km nördlich von Isfahan vorkommen. 9407