Der Leiter der Food and Drug Administration (FDA) erklärte am Dienstag, der Bedarf an Arzneimittelimporten des Landes beträge etwa 3% der konsumierten Medikamente. Etwa die Hälfte davon bezieht sich auf Medikamente, die gerade in das weltweite Drogennetzwerk eingeführt wurden, und nach einiger Zeit werden wir in der Lage sein, diese Medikamente im Inland herzustellen.

Shanesaz wies auch auf die Sabotage einiger westlicher Unternehmen bei der Lieferung bestimmter benötigter Medikamente hin und stellte fest, dass die Feinde geplant hätten, Probleme zu schaffen, indem sie einen Mangel an bestimmten Drogen verursachten.