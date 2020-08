Präsident Rohani: Die Feinde versuchen, die iranische Regierung als unwirksam darzustellen

Hassan Rohani betonte bei einem Treffen des Hauptquartiers für die wirtschaftliche Koordinierung der Regierung am Dienstag die Notwendigkeit einer Koordinierung und Interaktion der Behörden des Landes, um den psychologischen Kriegen und Sanktionen der Feinde zu widerstehen.

„Das iranische Volk hat die Behörden des Landes immer unterstützt, und die großen Erfolge des Landes sind auf die Unterstützung des Volkes und seine Wachsamkeit und seinen Widerstand gegen Verschwörungen und den Druck von Feinden zurückzuführen“, fügte er hinzu.

Rohani bezeichnete die Eröffnung von Großprojekten in verschiedenen Sektoren als Dorn im Auge der Feinde und stellte fest: „Der Vergleich der Produktionssituation im Iran mit dem Bruttoinlandsprodukt(BIP) in anderen Ländern, das in Europa um mehr als 10% und in den USA um mehr als 30% zurückgegangen ist, zeigt gut, dass die iranische Wirtschaft in dieser globalen Krise eine höhere Widerstandsfähigkeit gezeigt hat.“