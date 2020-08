Mashhad (IRNA) - Die Studenten der Ferdowsi-Universität in Mashhad haben erfolgreich am „International Mathematics Competition for University Stundents“ (IMC) teilgenommen.

In der Einzelwertung errangen Sahar Bakhshandehnejad und Amir Hossein Eskandani einen dritten Preis. Erfan Alyannejadi, Ehsan Kafshdar Gohar Shadi, Fateme Alimirzaei und Elika Teimouri wurden mit einer Lobenden Erwähnung ausgezeichnet.



Der Wettbewerb wurde 1994 ins Leben gerufen. Seitdem haben sich Studierende von über 200 Universitäten aus mehr als 50 Ländern beteiligt. 9407