Zarif: Fehlkalkulationen von Supermächten haben zu katastrophalen Folgen geführt

Mohammad Javad Zarif sagte in einem Webinar am Montag, dass die im Verlauf einer neuen globalen Ordnung begangenen Fehlkalkulationen katastrophaler seien als die Fehler, die andere Länder gemacht haben.



In Bezug auf die US-Invasion in Irak als eine der Fehlkalkulationen der Supermächte erklärte er, dass es nach dem Angriff viele Unklarheiten gegeben habe, aber eines sei sehr klar, dass von Anfang an klar sei gewesen, dass dieser Schritt würde Extremismus in der Welt schüren.

Extremismus sei durch Fehlkalkulationen verursacht worden, sagte er und fügte hinzu, dass das Hauptproblem, das zu der gegenwärtigen traurigen Situation geführt habe, das Missverständnis sei, und es sei die Fehlkalkulation, die zu den Fehlern der regionalen Mächte und Supermächte geführt habe.