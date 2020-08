Bosnien schätzt die Unterstützungen Irans

„Die bosnische Nation wird immer für die Unterstützung des iranischen Volkes dankbar sein“, betonte Bisera Turković beim Abschiedstreffen anlässlich des Endes der Mission des iranischen Botschafters in diesem Land, Mahmoud Heidari.



Heidari seinerseits verwies auf die Anstrengungen und Erfolge, die in den letzten Jahren zur Stärkung der bilateralen Beziehungen unternommen wurden, und drängte darauf, diese Beziehungen auch in Zukunft aufrechtzuerhalten und auszubauen.

In diesem Sinne betonte er, dass sich das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern in den letzten vier Jahren vervierfacht habe, und stellte fest: „Bis zu einem gewissen Grad hat der Ausbruch des Coronavirus diesen Prozess verlangsamt, aber wir hoffen, dass durch die Überwindung dieser Krise der Ausbau der Beziehungen wieder aufgenommen wird“.



Heidari verwies auch auf den letzten Besuch von Außenminister Mohammad Javad Zarif in Sarajevo und äußerte die Hoffnung, dass der Außenminister von Bosnien und Herzegowina künftig nach Teheran reisen kann.

