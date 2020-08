Zarif: Aus ihren Zufluchtsstätten in Europa und den USA verbreiten Terroristen Hass

Er erklärte in einem Tweet: „Aus ihren sicheren Zufluchtsstätten in den USA und Europa verbreiten sie Hass, agitieren und organisieren Mord und Chaos und übernehmen schamlos die Verantwortung für den Mord an unschuldigen iranischen Zivilisten“.



„Trick und Täuschungen können solche Heuchelei nicht verschleiern“, bemerkte er.



Das iranische Geheimdienstministerium gab am Samstag bekannt, dass seine Streitkräfte eine in den USA ansässige Terrorgruppe verhaftet haben.



Das iranische Außenministerium erklärte in Reaktion auf die Verhaftung des Rädelsführers der Tondar-Terrorgruppe von Geheimdienst des Landes, dass das US-Regime für die Unterstützung der Terrorgruppen und Verbrecher, die Terroranschläge gegen iranischen Volk durchführen, verantwortlich ist.



Der Sprecher des Außenministeriums stellte am Samstag fest: „Das US-Regime behauptet, dass es das iranische Volk unterstützt, während es bekannte Terroristen unterstützt und finanziert, die für mehrere terroristische Operationen im Iran verantwortlich sind“.

