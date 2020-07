Irans Gasexporte steigen um 93 Prozent

Die Aufmerksamkeit für die Gasexporte im Iran kehrt im Jahr 2000 zurück. Nach Konsultationen unterzeichnete die National Iranian Gas Company einen 25-jährigen Gasexportvertrag mit der Türkei, der 2001 begann.

In den späten 2000er Jahren wurde auch die Frage des Exports vom iranischen Gas in den Irak aufgeworfen, und schließlich wurde 2009 ein Memorandum of Understanding über den Gasexport von Iran in den Irak unterzeichnet, das zwei Jahre später in einen Vertrag umgewandelt wurde. 2015 wurde der zweite Vertrag unterzeichnet.



Obwohl der Iran immer darauf bestanden hat, dass er bereit ist, den Vertrag umzusetzen, haben verschiedene Probleme, einschließlich Sicherheitsprobleme im Irak und das Fehlen der Eröffnung eines Akkreditivs in diesem Land, es wiederholt verzögert.

Mit der Umsetzung des Atomabkommens begann Iran probeweise Gas in den Irak zu exportieren.

Mit dem Beginn der iranischen Gaslieferungen in den Irak und dem weiteren Export in die Türkei belief sich der Export von iranischem Gas, dessen Volumen nach Angaben des Generaldirektors der National Gas Company im Jahr 2013 nach Schätzungen der IRNA etwa 9 Milliarden Kubikmeter pro Tag betrug, auf 17.400 Milliarden Kubikmeter Im Jahr.

In der Amtszeit des Präsidenten Hassan Rohani wurde ein Anstieg der Gasexporte um 93% erzielt, während der Iran 2013 jährlich 6 Milliarden Kubikmeter Gas aus Turkmenistan importierte. Nach Inbetriebnahme der South Pars-Phasen und der Erhöhung der Kapazität des Gasnetzes des Landes importierte der Iran jedoch kein Gas, und demgegenüber erfüllt er seine Exportverpflichtungen vollständig.



Derzeit beträgt die Produktionskapazität des Iran eine Milliarde Kubikmeter pro Tag.

