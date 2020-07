Die 52. Weltchemie-Olympiade, die wegen Coronavirus online abgehalten wurde, fand am 25. Juli 2020 in der Türkei statt. An diesem Wettbewerb nahmen 234 Studenten aus 60 Ländern teil.

In seiner Botschaft gratulierte der iranische Bildungsminister, Mohsen Haji-Mirzai, den iranischen Studenten zu ihren hervorragenden Leistungen bei der Chemieolympiade und wünschte allen Studenten des Landes Erfolg und Stolz.

