Iranische medizinische Hilfe nach Afghanistan geliefert

In einer Zeremonie in Anwesenheit des irsnischen Botschafters in Kabul spendete Iran medizinische Ausrüstung an Afghanistan, um dem Land bei der Bekämpfung des Coronavirus zu helfen.

Diese Lieferung enthält vier Arten von Diagnose-Kits, Beatmungsgeräte, Thermometer, Pulsoximeter, N95-Maske und eintausendeinhundert Kilogramm Desinfektionsmittel.

Zuvor hat das iranische Verteidigungsministerium medizinische Produkte zur Diagnose des Coronavirus an die islamische Republik Afghanistan verschenkt.