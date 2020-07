Iran wartet auf konkrete Maßnahmen Südkoreas

In Reaktion auf die Behauptung der südkoreanischen Nachrichtenagentur „Yonhap News Agency“ über eine Videokonferenz zwischen iranischen und südkoreanischen Politikern über den Kauf von Medikamenten und medizinischen Ausrüstungen, sagte Seyyed Abbas Mousavi: „Im Iran wartet niemand auf eine Lieferung im Wert von 500.000 Dollar oder 2.000.000 Dollar“.



In einem Gespräch mit IRNA am Mittwoch brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Koreaner den Betrag des iranischen Geldes in ihren Banken nicht vergessen werden und dass kein rechtliches Hindernis auf dem Weg des Handels mit dem Iran bestehen muss.

